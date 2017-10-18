Какие марки авто угоняют чаще всего, рассказали в МВД РК
Директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев сообщил о популярных среди похитителей в Казахстане марки авто, передает Tengrinews.kz.
Директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев сообщил о популярных среди похитителей в Казахстане марки авто, передает Tengrinews.kz.
Наибольшее количество автомобилей похищают в крупных городах страны, таких как Астана, Алматы, Шымкент, Караганда и
«В основном похитителей интересуют автомашины моделей ВАЗ, Mazda, Volkswagen, Mitsubishi и Mercedes», — отметил он.
По данным представителя МВД Казахстана, в этом году сотрудники полиции вернули законным владельцам 2 144 из 2 505 похищенных авто. По остальным продолжаются