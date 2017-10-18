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15:10 (мск), источник: Tengrinews

Какие марки авто угоняют чаще всего, рассказали в МВД РК

Директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев сообщил о популярных среди похитителей в Казахстане марки авто, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Наибольшее количество автомобилей похищают в крупных городах страны, таких как Астана, Алматы, Шымкент, Караганда и Усть-Каменогорск.

«В основном похитителей интересуют автомашины моделей ВАЗ, Mazda, Volkswagen, Mitsubishi и Mercedes», — отметил он.

По данным представителя МВД Казахстана, в этом году сотрудники полиции вернули законным владельцам 2 144 из 2 505 похищенных авто. По остальным продолжаются оперативно-разыскные мероприятия.

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