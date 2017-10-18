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17:07 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Попытку мошенничества с автостраховкой пресекли на Дону

Попытку мошенничества с автостраховкой пресекли правоохранители в Ростовской области.

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, в преступлении подозревается 25-летний житель Зерноградского района.

Как установили полицейские, подозреваемый решил выдать повреждения своего автомобиля за последствия ДТП, чтобы получить выплату в размере 400 тыс. рублей от страховой компании.

В настоящее время на молодого человека завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования).

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