Попытку мошенничества с автостраховкой пресекли на Дону
Попытку мошенничества с автостраховкой пресекли правоохранители в Ростовской области.
Попытку мошенничества с автостраховкой пресекли правоохранители в Ростовской области.
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, в преступлении подозревается 25-летний житель Зерноградского района.
Как установили полицейские, подозреваемый решил выдать повреждения своего автомобиля за последствия ДТП, чтобы получить выплату в размере 400 тыс. рублей от страховой компании.
В настоящее время на молодого человека завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования).