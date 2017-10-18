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15:29 (мск), источник: Sputnik.md

Гражданин Молдовы погиб в страшном ДТП в Венгрии

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Гражданин Молдовы погиб в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло утром в среду в Венгрии.

Источник: Sputnik.md

Как сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел и европейский интеграции республики сообщили, что авария произошла 05.45 в среду, 18 октября, на трассе M1 в 65 километров от Будапешта. В автомобиль, припаркованный на дороге, врезался грузовик, зарегистрированный в Румынии.

«В результате ДТП погиб водитель автомобиля — гражданин Республики Молдова, а его ребенок был госпитализирован в больницу Татабаньи в Венгрии. Состояние здоровья несовершеннолетнего не оценивается как тяжелое и его жизни ничего не угрожает», — сообщили в МИДЕИ.

Посольство республики в Будапеште держит связь с властями Венгрии. Кроме того, власти Молдовы уже сообщили родственникам пострадавших в ДТП.

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