Гражданин Молдовы погиб в страшном ДТП в Венгрии

Источник: Sputnik.md

Как сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел и европейский интеграции республики сообщили, что авария произошла 05.45 в среду, 18 октября, на трассе M1 в 65 километров от Будапешта. В автомобиль, припаркованный на дороге, врезался грузовик, зарегистрированный в Румынии.

«В результате ДТП погиб водитель автомобиля — гражданин Республики Молдова, а его ребенок был госпитализирован в больницу Татабаньи в Венгрии. Состояние здоровья несовершеннолетнего не оценивается как тяжелое и его жизни ничего не угрожает», — сообщили в МИДЕИ.