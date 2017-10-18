Гражданин Молдовы погиб в страшном ДТП в Венгрии
КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Гражданин Молдовы погиб в
КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Гражданин Молдовы погиб в
Как сообщили в
«В результате ДТП погиб водитель автомобиля — гражданин Республики Молдова, а его ребенок был госпитализирован в больницу Татабаньи в Венгрии. Состояние здоровья несовершеннолетнего не оценивается как тяжелое и его жизни ничего не угрожает», — сообщили в МИДЕИ.
Посольство республики в Будапеште держит связь с властями Венгрии. Кроме того, власти Молдовы уже сообщили родственникам пострадавших в ДТП.