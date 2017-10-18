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15:29 (мск), источник: Uralpress.ru

На трассе Магнитогорск-Аэропорт дорогу не поделили «Ниссан» и «Камаз», есть пострадавшие

Бойцы Магнитогорского спасотряда Челябинской областной поисково-спасательной службы на трассе Магнитогорск-Аэропрт оказали помощь пострадавшим в серьезном дорожно-транспортном происшествии.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, на перекрестке столкнулись автомобиль Ниссан Авенир и КамАЗ.

В ходе столкновения пострадало несколько человек. По приезду на место ДТП, областные спасатели деблокировали из авто Ниссан Авенир троих человек. По предварительным данным, четвертого пострадавшего успели госпитализировать еще до приезда спасателей. Оставшиеся трое — мужчина и две женщины — оказались зажатыми в машине и самостоятельно выбраться из нее не смогли. Освободив несчастных с помощью специального инструмента, спасатели на носилках доставили их к машине скорой медицинской помощи. Водитель КамАЗа в ходе ДТП не пострадал.

Виновник аварии устанавливается.

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