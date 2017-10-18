На трассе Магнитогорск-Аэропорт дорогу не поделили «Ниссан» и «Камаз», есть пострадавшие

В ходе столкновения пострадало несколько человек. По приезду на место ДТП, областные спасатели деблокировали из авто Ниссан Авенир троих человек. По предварительным данным, четвертого пострадавшего успели госпитализировать еще до приезда спасателей. Оставшиеся трое — мужчина и две женщины — оказались зажатыми в машине и самостоятельно выбраться из нее не смогли. Освободив несчастных с помощью специального инструмента, спасатели на носилках доставили их к машине скорой медицинской помощи. Водитель КамАЗа в ходе ДТП не пострадал.