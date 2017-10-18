В суде по делу Сандакова закончили допрос свидетелей обвинения

«Сегодня прокурор объявила, что закончила представлять доказательства по обвинению Сандакова в мошенничестве, взятке, «хакерстве». Как и предполагала защита, ни одного доказательства вины Сандакова, кроме показаний жизненно заинтересованных жуликов (в соответствии с состоявшимися приговорами) — Тарасова по мошенничеству, Калугина по взятке и Аброськина по взлому электронной почты, ничего другого прокурором не представлено, — написал Колосовский на своей странице в Facebook.