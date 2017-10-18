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15:26 (мск), источник: Nakanune.ru

В суде по делу Сандакова закончили допрос свидетелей обвинения

В суде по делу бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова закончили допрос свидетелей обвинения. Об этом сообщил адвокат бывшего чиновника Сергей Колосовский.

«Сегодня прокурор объявила, что закончила представлять доказательства по обвинению Сандакова в мошенничестве, взятке, «хакерстве». Как и предполагала защита, ни одного доказательства вины Сандакова, кроме показаний жизненно заинтересованных жуликов (в соответствии с состоявшимися приговорами) — Тарасова по мошенничеству, Калугина по взятке и Аброськина по взлому электронной почты, ничего другого прокурором не представлено, — написал Колосовский на своей странице в Facebook.

Как уже сообщало Накануне.RU, Николая Сандакова обвиняют в мошенничестве, в подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации и получении взятки в виде охранных услуг. Уголовное дело в отношении экс-чиновника рассматривается в Советском районном суде с октября прошлого года.

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