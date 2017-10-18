В Краснодаре бывшего полицейского осудили за мошенничество и уничтожение документов

Он признан виновным в мошенничестве и воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.

Следствием и судом установлено, что полицейский, проводя оперативные мероприятия по уголовному делу о краже, решил совершить хищение 1,5 млн рублей у супруги обвиняемого, сообщив ей, что он сможет оказать содействие в изменении меры пресечения, а также в переквалификации преступления на менее строгое наказание. Поверив представителю власти, родственники обвиняемого передали указанную сумму.

Кроме того, используя свое служебное положение и не желая возвращать полученное ранее незаконное вознаграждение, обвиняемый, воспользовавшись отсутствием следователя в служебном кабинете, похитил материалы уголовного дела и сжёг их.