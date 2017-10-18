В Башкирии 45-летний мужчина без вести пропал из собственного дома
В Башкирии без вести пропал 45-летний Земфир Баймухаметов, сообщила ProUfu.ru племянница пропавшего Айгуль Асадуллина.
В Башкирии без вести пропал 45-летний Земфир Баймухаметов, сообщила ProUfu.ru племянница пропавшего Айгуль Асадуллина.
Вечером
«У него горел свет весь вечер, соседи думали, что он у себя. Потом
Приводятся приметы пропавшего: рост 167 см, вес примерно 65 кг, короткие волосы русого цвета.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону +7 937 307 09 49 или в полицию.