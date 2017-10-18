В Башкирии 45-летний мужчина без вести пропал из собственного дома

Вечером 8—10 ноября 2015 года Земфир находился у себя дома в деревне Истриково Нуримановского района, когда внезапно пропал. При этом, по словам родственников, накануне он не собирался никуда уходить.

«У него горел свет весь вечер, соседи думали, что он у себя. Потом кто-то зашел к нему, а у него дверь нараспашку, а самого дома нет. Его несколько дней по всей округе искали: по полям, лесам, болотам и рекам — ничего не нашли», — делится племянница.