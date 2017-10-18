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15:49 (мск), источник: Интерфакс

Банда грабителей банков задержана в Самаре

Самара. 18 октября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Полиция задержала в Самаре подозреваемых в серии ограблений банков, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону в среду.

Подозреваемые были задержаны 17 октября при силовой поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного в спальном микрорайоне города, говорится в сообщении.

В ходе операции задержано четыре человека, уточнили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе ведомства.

В гараже одного из задержанных правоохранители обнаружили автоматы, пистолеты, гранаты, взрывчатку, детали для огнестрельного оружия, в том числе глушители, большое количество боеприпасов, а также маски и одежду подозреваемых. В этот же день у предполагаемых преступников было изъято около 1 млн рублей и несколько автомобилей премиум-класса.

По данным следствия, в 2016—2017 годах предполагаемые грабители совершили пять разбойных нападений на офисы банков в Самаре.

«Все преступления совершались по похожему сценарию: в финансовые организации врывались неизвестные в масках и, угрожая предметами, похожими на оружие, похищали из касс денежные средства. Общая сумма причиненного банкам ущерба составила около 20 миллионов рублей», — отмечается в сообщении.

Помимо этого 12 сентября 2017 года при ограблении допофиса Локо-Банка на улице Победы в Самаре один из преступников смертельно ранил охранника этого кредитного учреждения.

По информации пресс-службы СУ СКР по региону, к ограблению Локо-банка причастен житель Самары 1978 года рождения, вместе с мужчиной 1981 года рождения он также подозревается в разбойных нападениях на самарские офисы банка «Солидарность», Активкапитал банка и Невского банка. Еще один задержанный — 32-летний мужчина подозревается в изготовлении и переделке оружия, которое, возможно, использовалось бандитами при ограблениях.

Уголовные дела возбуждены по ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой) и п."з ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем).

Ранее сообщалось, что 12 сентября неизвестный мужчина зашел в допофис Локо-банка в Самаре, несколько раз выстрелил в охранника, завладел деньгами на сумму более 5 млн 142 тыс. рублей и скрылся с места преступления. На следующий день охранник скончался в больнице от ран.

*** В ходе одного из ограблений был смертельно ранен охранник.

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