Банда грабителей банков задержана в Самаре
Самара. 18 октября.
Самара. 18 октября.
Подозреваемые были задержаны 17 октября при силовой поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного в спальном микрорайоне города, говорится в сообщении.
В ходе операции задержано четыре человека, уточнили агентству «Интерфакс-Поволжье» в
В гараже одного из задержанных правоохранители обнаружили автоматы, пистолеты, гранаты, взрывчатку, детали для огнестрельного оружия, в том числе глушители, большое количество боеприпасов, а также маски и одежду подозреваемых. В этот же день у предполагаемых преступников было изъято около 1 млн рублей и несколько автомобилей
По данным следствия, в 2016—2017 годах предполагаемые грабители совершили пять разбойных нападений на офисы банков в Самаре.
«Все преступления совершались по похожему сценарию: в финансовые организации врывались неизвестные в масках и, угрожая предметами, похожими на оружие, похищали из касс денежные средства. Общая сумма причиненного банкам ущерба составила около 20 миллионов рублей», — отмечается в сообщении.
Помимо этого 12 сентября 2017 года при ограблении допофиса
По информации
Уголовные дела возбуждены по ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой) и п."з ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем).
Ранее сообщалось, что 12 сентября неизвестный мужчина зашел в допофис
*** В ходе одного из ограблений был смертельно ранен охранник.