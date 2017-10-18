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16:00 (мск), источник: Водитель Петербурга

Петербургский суд рассмотрит дело трио специалистов по угонам

В Петербурга завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении трех человек. За два года преступники угнали 6 дорогих иномарок в двух районах города. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

В Петербурга завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении трех человек. За два года преступники угнали 6 дорогих иномарок в двух районах города. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Преступникам от 34 лет до 41 года.

В ходе расследования было установлено, что в феврале 2016 года двое создали организованную группу ради похищения различных моделей Nissan и Infniti. В этот же период в группу вошел еще один петербуржец.

Машины воровали днем или вечером, не стесняясь людей. При этом преступники определили безопасный маршрут перегона угнанных автомобилей. Орудовали на территории Приморского и Калининского районов.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных оперативниками уголовного розыска Главка, злоумышленники были установлены, задержаны и изобличены в совершении вышеуказанных преступлений.

«В ходе осмотра преступного транспорта, проведения обысков по местам жительства и регистрации участников организованной преступной группы были обнаружены специально приспособленные электронные и технические устройства, используемые для угона автомобилей», — рассказывают в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Материалы дела переданы в суд.

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