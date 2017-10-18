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12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
17:59 (мск), источник: Городской репортер

Количество природных пожаров в Ростовской области в 2017 году увеличилось на 97%

В Ростовской области в 2017 году количество природных пожаров выросло на 97% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщил заместитель начальника Южного регионального центра МЧС России по государственной противопожарной службе Станислав Ропотов в интервью агентству «Интерфакс-Юг».

На территории ЮФО с 1 марта зарегистрировано более 11 тысяч загораний сухой растительности, что на 52% больше аналогичного периода в прошлом году. На территории Ростовской области рост количества таких пожаров составил 97%.

По мнению Станислава Ропотова, такой серьезный рост произошел из-за несоблюдения правил пожарной безопасности населением, а также наступлением ранней весны и продолжительной аномально жаркой, сухой и ветреной погоды.

Он также отметил, что пожароопасный период завершится только после наступления устойчивой дождливой осенней погоды.

По предварительным данным, в связи с ожидаемой в октябре температурой воздуха, высокая и чрезвычайная пожароопасность сохранится в некоторых регионах ЮФО, в том числе на территории Ростовской области.

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