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16:20 (мск), источник: БЕЛТА

Житель Жлобина хранил дома пулемет, винтовку Мосина и автомат времен войны

18 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Жлобина хранил дома около 30 единиц огнестрельного и колюще-режущего оружия времен Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Источник: БЕЛТА

«В ходе специального комплексного мероприятия “Арсенал” в доме у 57-летнего жителя Жлобина обнаружены пулемет системы Дегтярева, винтовка системы Мосина, разобранный автомат ППШ, штыки, штык-ножи, кортики и сабля — всего 27 единиц различного оружия времен войны. Все предметы мужчина добровольно сдал сотрудникам милиции, однако, откуда взял арсенал, не признался. За добровольную сдачу оружия мужчина освобожден от уголовной ответственности», — рассказал Юрий Пилькевич.

Фото УВД Гомельского облисполкома.

Мероприятие «Арсенал» проводилось на территории Гомельской области 2—6 октября. За этот период из оборота выведено 329 единиц оружия, более 3 тыс. боеприпасов, 52 взрывных устройства и более 1 кг взрывчатых веществ. Добровольно сдано и изъято более 200 единиц незарегистрированного оружия. За незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ возбуждено 5 уголовных дел, за нарушение порядка оборота гражданского оружия составлено 77 административных протоколов.

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