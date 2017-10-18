Житель Жлобина хранил дома пулемет, винтовку Мосина и автомат времен войны
18 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Жлобина хранил дома около 30 единиц огнестрельного и
18 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Жлобина хранил дома около 30 единиц огнестрельного и
«В ходе специального комплексного мероприятия “Арсенал” в доме у 57-летнего жителя Жлобина обнаружены пулемет системы Дегтярева, винтовка системы Мосина, разобранный автомат ППШ, штыки,
Фото УВД Гомельского облисполкома.
Мероприятие «Арсенал» проводилось на территории Гомельской области