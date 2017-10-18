В Волгограде осудили адвоката, похитившего деньги клиентки

В судебном заседании установлено, что Стремилов совместно с неустановленным лицом летом 2014 года похитили путем обмана денежные средства гражданки в размере более 500 тысяч рублей. Указанные денежные средства злоумышленники получили от потерпевшей под предлогом оказания ей юридической помощи по переоформлению права собственности на оспариваемый земельный участок. Вместе с тем каких-либо действий, связанных с оказанием юридической помощи женщине злоумышленники не совершали, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.