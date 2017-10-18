В Волгограде осудили адвоката, похитившего деньги клиентки
Мошенник украл у доверительницы полмиллиона рублей.
Мошенник украл у доверительницы полмиллиона рублей.
18 октября 2017 года приговором Советского районного суда г. Волгограда бывший адвокат адвокатской палаты Волгоградской области Сергей Стремилов признан виновным в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
В судебном заседании установлено, что Стремилов совместно с неустановленным лицом летом 2014 года похитили путем обмана денежные средства гражданки в размере более 500 тысяч рублей. Указанные денежные средства злоумышленники получили от потерпевшей под предлогом оказания ей юридической помощи по переоформлению права собственности на оспариваемый земельный участок. Вместе с тем
Вину в совершенном преступлении подсудимый признал, расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения Советский районный суд г. Волгограда приговорил Стремилова к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.