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17:30 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде осудили адвоката, похитившего деньги клиентки

Мошенник украл у доверительницы полмиллиона рублей.

18 октября 2017 года приговором Советского районного суда г. Волгограда бывший адвокат адвокатской палаты Волгоградской области Сергей Стремилов признан виновным в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

В судебном заседании установлено, что Стремилов совместно с неустановленным лицом летом 2014 года похитили путем обмана денежные средства гражданки в размере более 500 тысяч рублей. Указанные денежные средства злоумышленники получили от потерпевшей под предлогом оказания ей юридической помощи по переоформлению права собственности на оспариваемый земельный участок. Вместе с тем каких-либо действий, связанных с оказанием юридической помощи женщине злоумышленники не совершали, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Вину в совершенном преступлении подсудимый признал, расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения Советский районный суд г. Волгограда приговорил Стремилова к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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