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16:47 (мск), источник: БЕЛТА

В Слуцком районе заведующая из-за недостачи в кассе подожгла магазин

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе заведующая из-за недостачи в кассе подожгла магазин, инсценировав кражу, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Источник: БЕЛТА

Сообщение о возгорании магазина в д. Красное Село Слуцкого района поступило в милицию 17 октября около 5.00. Пожарные выяснили, что причиной инцидента стал поджог здания. Установить злоумышленника удалось в течение нескольких часов. Оказалось, что с целью сокрытия недостачи магазин подожгла 43-летняя заведующая, инсценировав перед этим кражу.

«Женщина несколько месяцев давала в долг продукты питания сельчанам, — пояснил начальник уголовного розыска Слуцкого РОВД Станислав Чухольский. — Деньги за покупки возвращались с пенсий и зарплат. Но далеко не у всех получалось рассчитываться вовремя, поэтому в кассе постепенно образовалась недостача. При этом, наверняка, заведующая и сама пользовалась запрещенной махинацией. Предполагается, что с августа по октябрь сумма задолженности достигла не менее Br2 тыс.».

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Отчитываться перед ревизорами и оплачивать чужие векселя злоумышленница не хотела, учитывая уже имеющийся у нее кредит для погашения чужих долгов (они были выявлены ранее — во время очередной ревизии магазина), поэтому женщина решилась на преступление.

«Ночью заведующая вынесла из магазина сейф, открыла его ключом и оставила неподалеку с небольшим количеством копеек внутри. Рядом она рассыпала сигареты, положила бутылку водки и колбасу — таким образом было инсценировано присутствие посторонних, которые якобы совершили кражу и поджог», — рассказал Станислав Чухольский.

Сейчас подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 218 (умышленные уничтожение либо повреждение имущества) УК РБ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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