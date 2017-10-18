«Страдает психическим заболеванием». В Минске и области несколько дней разыскивают 28-летнюю девушку

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Корреспонденту SB.BY эту информацию передала официальный представитель Первомайского РУВД Минска Яна Дашкевич:

— Девушка ушла из дома в неизвестном направлении около одиннадцати часов вечера 14 октября — и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Пропавшую ищут в Минске и Минской области. Известно, что она страдает психическим заболеванием.

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Поисково-спасательный отряд Ангел сообщает о том, что пропавшая Екатерина Кунтуш зарегистрирована в Фаниполе, а проживает она на улице Волгоградской в Минске.

Приметы: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза, темные волосы.

Была в светлом бежевом пальто, темно-синих брюках и ботинках. Носит очки с черной оправой.