«Страдает психическим заболеванием». В Минске и области несколько дней разыскивают 28-летнюю девушку
В Минске и области разыскивают 28-летнюю девушку, которая вечером 14 октября ушла из дома и пропала.
В Минске и области разыскивают 28-летнюю девушку, которая вечером 14 октября ушла из дома и пропала.
Корреспонденту SB.BY эту информацию передала официальный представитель Первомайского РУВД Минска Яна Дашкевич:
— Девушка ушла из дома в неизвестном направлении около одиннадцати часов вечера 14 октября — и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Пропавшую ищут в Минске и Минской области. Известно, что она страдает психическим заболеванием.
Приметы: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза, темные волосы.
Была в светлом бежевом пальто,
Всех, кто владеет