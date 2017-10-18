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16:58 (мск), источник: РИА Новости

Погибший в ДТП в Балашихе мальчик не был пьян, установила экспертиза

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Комплексная судебная экспертиза не нашла алкоголя в крови мальчика, погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе, заявила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Положительный результат первого теста следователи объяснили ошибкой эксперта.

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Судмедэксперту Михаилу Клейменову предъявили обвинения в халатности. В ведомстве подчеркнули, что при проведении исследования Клейменов нарушил нормативные акты и его экспертные выводы не обоснованы.

«Обвиняемый произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле», — заявили в СК.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница Ольга Алисова насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови ребенка, причем в дозе, «соответствующей сильной степени опьянения». По факту экспертного заключения Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Дело о самом ДТП завершено и передано в суд.

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