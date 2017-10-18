Погибший в ДТП в Балашихе мальчик не был пьян, установила экспертиза

Положительный результат первого теста следователи объяснили ошибкой эксперта.

Судмедэксперту Михаилу Клейменову предъявили обвинения в халатности. В ведомстве подчеркнули, что при проведении исследования Клейменов нарушил нормативные акты и его экспертные выводы не обоснованы.

«Обвиняемый произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле», — заявили в СК.