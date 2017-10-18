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17:57 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело по факту убийства женщины завели в Белокалитвинском районе

Уголовное дело по факту убийства 42-летней женщины возбуждено в Белокалитвинском районе Ростовской области.

Как сообщает региональное следственное управление СКР, дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) завели на 32-летнего сожителя потерпевшей.

По данным следствия, 17 октября в поселке Коксовом подозреваемый в ходе ссоры с сожительницей ударил ее ножом. От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, преступление совершено из ревности.

После убийства мужчина пришел в полицию и сообщил о произошедшем. В настоящее время он задержан.

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