Дело по факту убийства женщины завели в Белокалитвинском районе
Уголовное дело по факту убийства 42-летней женщины возбуждено в Белокалитвинском районе Ростовской области.
Уголовное дело по факту убийства 42-летней женщины возбуждено в Белокалитвинском районе Ростовской области.
Как сообщает региональное следственное управление СКР, дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) завели на 32-летнего сожителя потерпевшей.
По данным следствия, 17 октября в поселке Коксовом подозреваемый в ходе ссоры с сожительницей ударил ее ножом. От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, преступление совершено из ревности.
После убийства мужчина пришел в полицию и сообщил о произошедшем. В настоящее время он задержан.