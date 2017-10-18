Под Воронежем на видео сняли, как шлагбаум бьет внедорожник «Мерседес»
ЧП произошло на въезде на платный участок трассы «Дон».
ЧП произошло на въезде на платный участок трассы «Дон».
В среду, 18 октября 2017 года, в сети появилось необычное видео с участием внедорожника «Мерседес» и шлагбаума.
Съемка ведется на видеорегистратор, установленный в следующей за дорогой иномаркой машиной. Дело происходит при въезде на платный участок автодороги «Дон».
Белый «Мерседес» заезжает на полосу, по которой без оплаты наличными можно въехать на платный участок автодороги «Дон». Правда, для этого нужно специальное устройство транспондер — оно считывается автоматически и шлагбаум открывается.
Водитель иномарки, по всей видимости, хотел проскочить, пока шлагбаум был открыт. Впрочем, не исключено, что у него был транспондер, но тот по
Шофер, несмотря на удар, даже не остановился и продолжил свой путь по платной дороге.