Под Воронежем на видео сняли, как шлагбаум бьет внедорожник «Мерседес»

Белый «Мерседес» заезжает на полосу, по которой без оплаты наличными можно въехать на платный участок автодороги «Дон». Правда, для этого нужно специальное устройство транспондер — оно считывается автоматически и шлагбаум открывается.

Водитель иномарки, по всей видимости, хотел проскочить, пока шлагбаум был открыт. Впрочем, не исключено, что у него был транспондер, но тот по какой-то причине не сработал. Итог — шлагбаум со всей силы ударил по закрепленному на «Мерседесе» багажнику и сломался.