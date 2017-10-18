Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лобачева: Смерть Марьянова спланирована ради его наследства
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: Юлия Липницкая нашла новую работу
СМИ: Маша Распутина подает в суд на «Первый канал»
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Путин предложил россиянам платить за медицину
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Имущество Захарченко хотят конфисковать в пользу государства
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
17:55 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем на видео сняли, как шлагбаум бьет внедорожник «Мерседес»

ЧП произошло на въезде на платный участок трассы «Дон».

Источник: Новости Воронежа

В среду, 18 октября 2017 года, в сети появилось необычное видео с участием внедорожника «Мерседес» и шлагбаума.

Во время загрузки произошла ошибка.


Съемка ведется на видеорегистратор, установленный в следующей за дорогой иномаркой машиной. Дело происходит при въезде на платный участок автодороги «Дон».

Белый «Мерседес» заезжает на полосу, по которой без оплаты наличными можно въехать на платный участок автодороги «Дон». Правда, для этого нужно специальное устройство транспондер — оно считывается автоматически и шлагбаум открывается.
Водитель иномарки, по всей видимости, хотел проскочить, пока шлагбаум был открыт. Впрочем, не исключено, что у него был транспондер, но тот по какой-то причине не сработал. Итог — шлагбаум со всей силы ударил по закрепленному на «Мерседесе» багажнику и сломался.

Шофер, несмотря на удар, даже не остановился и продолжил свой путь по платной дороге.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В водохранилище Воронежа выпустили почти 1,5 миллиона толстолобиков
В Воронеже прохожие поймали водителя перевернувшейся около пивзавода…
Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России
Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у стен Рады
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает россиян зимой
Трудолюбивых россиян пообещали осчастливить к 2024 году
СК: погибший в ДТП в Балашихе мальчик не был пьян
«Роскосмос» прокомментировал заявление о разгерметизации «Союза
Магазины могут отказаться от полиэтиленовых пакетов
Спорт
«Спартак» — ориентир для ЦСКА ЦСКА примет в Москве швейцарский "Базель" в одном из ключевых для себя матчей группового этапа Лиги чемпионов-2017/18
Авто
В ГИБДД рассказали о правилах «засады» на дороге В Госавтоинспекции настаивают, что сотрудники полиции в соответствии с новым административным регламентом не смогут целиком «прятаться» в кустах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
За три года цены на дачи просели на четверть
Элитная недвижимость будет доступнее благодаря субсидируемой ипотеке
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь