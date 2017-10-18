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17:53 (мск), источник: "Российская газета"

Депутат горсовета Красноярска объявлен в розыск

Полиция объявила в розыск депутата горсовета Красноярска Валерия Быкова, который подозревается в мошенничестве. Следствие считает, что он обманным путем получил бюджетную субсидию на развитие возглавляемого им предприятия.

«Наши сотрудники проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление его местонахождения, — заявили “РГ” в пресс-службе краевого МВД. — Быков подозревается в мошенничестве при получении выплат».

По версии Следственного комитета по Красноярскому краю, в мае 2015 года Валерий Быков дал поручение подчиненным подготовить ложную документацию на строительство овощехранилища для возглавляемого им на тот момент сельхозпредприятия. Сведения в проекте были недостоверными: сумма строительства превышала фактическую, кроме того, были изменены реальные сроки работ.

«После получения документов, подозреваемому была выделена субсидия в сумме около 11 миллионов рублей, которую он использовал на нужды предприятия. По уголовному делу проведены обыски по месту жительства подозреваемого, в офисе агропромышленного предприятия, а также проведена выемка документов в министерстве сельского хозяйства Красноярского края», — говорят в пресс-службе СК КК.

Депутатом горсовета Валерий Быков стал в 2013 году. Он племянник известного предпринимателя, бывшего владельца Красноярского алюминиевого завода, экс-депутата красноярского Заксобрания Анатолия Быкова. Как следует из открытых источников, сельхозпредприятие, которое возглавлял Валерий Быков, также принадлежит Анатолию Быкову. В августе Быков-старший заявил, что отрекается от племянника на почве политических разногласий, и предложил ему сменить фамилию.

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