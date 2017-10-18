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18:32 (мск), источник: Noi.md

Молдавский гражданин погиб в результате ДТП возле Будапешта

Молдавский гражданин погиб, а его ребенок был госпитализирован в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе М1, в 65 километрах от столицы Венгрии, Будапешта, сообщает пресс-служба МИД.

Источник: Noi.md

Согласно цитируемому источнику, мужчина скончался на месте, а его ребенок госпитализирован в больницу из Татабаньи. Состояние несовершеннолетнего не тяжелое, и его жизнь находится вне опасности.

В сообщении также отмечается, что автомобиль, в котором находились молдавские граждане, был припаркован на обочине, когда в него врезался грузовик с румынскими номерами.

Посольство республики Молдова в Будапеште связалось с компетентными органами Венгрии для установления подробностей по этому делу, в том числе оно выяснило и информацию о родственниках жертв аварии.

Ситуация контролируется дипмиссией Молдовы в Венгрии.

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