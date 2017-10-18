Молдавский гражданин погиб в результате ДТП возле Будапешта

Источник: Noi.md

Согласно цитируемому источнику, мужчина скончался на месте, а его ребенок госпитализирован в больницу из Татабаньи. Состояние несовершеннолетнего не тяжелое, и его жизнь находится вне опасности.

В сообщении также отмечается, что автомобиль, в котором находились молдавские граждане, был припаркован на обочине, когда в него врезался грузовик с румынскими номерами.

Посольство республики Молдова в Будапеште связалось с компетентными органами Венгрии для установления подробностей по этому делу, в том числе оно выяснило и информацию о родственниках жертв аварии.