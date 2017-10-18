Стрелок ранил несколько человек в бизнес-парке в Мэриленде
В американском штате Мэриленд неизвестный устроил стрельбу в
В американском штате Мэриленд неизвестный устроил стрельбу в
Как сообщает Baltimore Sun со ссылкой на
Преступник открыл стрельбу в
Предполагается, что он скрылся на красном Dodge с номерами соседнего штата Делавэр, сообщает CBS.
Жителям рекомендовано не посещать
Собеседники балтиморского телеканала WBAL TV сообщили, что, находясь в офисах, незадолго до начала стрельбы они слышали на улице громкую ссору. По одной из версий, именно эта перепалка переросла в драку, которую один из ее участников решил разрешить при помощи оружия.
Самое громкое нападение с применением огнестрельного оружия в США за последние годы произошло 1 октября. В
Позже выяснилось, что Пэддок долгие годы приобретал винтовки и пистолеты, купив в общей сложности 33 единицы огнестрельного оружия.