Стрелок ранил несколько человек в бизнес-парке в Мэриленде

Как сообщает Baltimore Sun со ссылкой на пресс-службу шерифа округа Харфорд, три человека были убиты в результате нападения стрелка в городе Эджвуд в 30 км от Балтимора (штат Мэриленд). Еще два пострадавших находятся в критическом состоянии.

Преступник открыл стрельбу в бизнес-парке, после чего скрылся.

Мотивы стрелявшего неизвестны, полиция ведет его розыск.

Предполагается, что он скрылся на красном Dodge с номерами соседнего штата Делавэр, сообщает CBS.

Читайте также Крупнейшие случаи массовых убийств в США в XXI веке

Жителям рекомендовано не посещать бизнес-парк. Офисные здания и школы в округе закрыты.



Собеседники балтиморского телеканала WBAL TV сообщили, что, находясь в офисах, незадолго до начала стрельбы они слышали на улице громкую ссору. По одной из версий, именно эта перепалка переросла в драку, которую один из ее участников решил разрешить при помощи оружия.