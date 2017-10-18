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18:49 (мск), источник: Publika.md

Во Флорештах мужчина обстрелял из ружья машину обидчика

Стрельбой завершился конфликт двух мужчин во Флорештском районе. Один из участников ссоры обстрелял из охотничьего ружья машину обидчика марки Hyundai Santa Fe.

Источник: Publika.md

Стрелка задержали по горячим следам. Дома у мужчины обнаружили оружие из которого он стрелял и машину, на которой тот скрылся с места преступления.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье хулиганство, ему грозит от 3 до семи лет.

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