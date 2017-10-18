Во Флорештах мужчина обстрелял из ружья машину обидчика
Стрельбой завершился конфликт двух мужчин во Флорештском районе. Один из участников ссоры обстрелял из охотничьего ружья машину обидчика марки Hyundai Santa Fe.
Стрельбой завершился конфликт двух мужчин во Флорештском районе. Один из участников ссоры обстрелял из охотничьего ружья машину обидчика марки Hyundai Santa Fe.
Стрелка задержали по горячим следам. Дома у мужчины обнаружили оружие из которого он стрелял и машину, на которой тот скрылся с места преступления.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье хулиганство, ему грозит от 3 до семи лет.