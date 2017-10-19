Под Воронежем горожанин объяснил, зачем он из ружья застрелил зайца

В Новоусманском районе полицейские задержали 39-летнего жителя областного центра по подозрению в том, что тот занимался незаконной охотой.

По версии следствия, 17 октября 2017 года около полседьмого вечера приехал из Воронежа в лесополосу к селу Хреновое. Сделал это для того, чтобы поохотиться. У горожанина есть разрешение на охоту и ружье МР-155.

Воронежец был в курсе того, что сезон охоты на зайцев стартует лишь 26 октября 2017 года. Несмотря на это, он пришел в лес. Во время охоты застрелил зайца.

«Представитель охотхозяйства нашел тушку косого с ранениями и сообщил о ЧП в полицию», — рассказали в МВД.

Злоумышленника задержали на месте происшествия.

«Свой поступок мужчина объяснил желанием поохотиться на любого зверя», — отметили в полиции.