Под Воронежем горожанин объяснил, зачем он из ружья застрелил зайца
Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
В Новоусманском районе полицейские задержали 39-летнего жителя областного центра по подозрению в том, что тот занимался незаконной охотой.
По версии следствия, 17 октября 2017 года около полседьмого вечера приехал из Воронежа в лесополосу к селу Хреновое. Сделал это для того, чтобы поохотиться. У горожанина есть разрешение на охоту и ружье МР-155.
Воронежец был в курсе того, что сезон охоты на зайцев стартует лишь 26 октября 2017 года. Несмотря на это, он пришел в лес. Во время охоты застрелил зайца.
«Представитель охотхозяйства нашел тушку косого с ранениями и сообщил о ЧП в полицию», — рассказали в МВД.
Злоумышленника задержали на месте происшествия.
«Свой поступок мужчина объяснил желанием поохотиться на любого зверя», — отметили в полиции.
У охотника изъяли оружие и боеприпасы. Убитого зайца передали сотрудникам хозяйства. Отметим, за незаконную охоту воронежцу грозит арест сроком до полугода или штраф в 200 тысяч рублей.