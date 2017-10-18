Женщину насмерть сбили между подземным и надземным переходом в Алматы
В Алматы водитель внедорожника совершил смертельный наезд на пешехода, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.
В Алматы водитель внедорожника совершил смертельный наезд на пешехода, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.
Инцидент произошел вечером 18 октября около 20.30 на Северном кольце. По словам очевидцев, женщина пыталась перейти дорогу в неположенном месте возле рынка «Акбулак». В это время в южном направлении двигалась Toyota Land Cruiser, водитель которого сбил пешехода.
От полученных травм она скончалась на месте. Позже выяснилось, что погибшей оказалась женщина 1974 года рождения.