Женщину насмерть сбили между подземным и надземным переходом в Алматы

Инцидент произошел вечером 18 октября около 20.30 на Северном кольце. По словам очевидцев, женщина пыталась перейти дорогу в неположенном месте возле рынка «Акбулак». В это время в южном направлении двигалась Toyota Land Cruiser, водитель которого сбил пешехода.