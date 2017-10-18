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20:02 (мск), источник: Tengrinews

Женщину насмерть сбили между подземным и надземным переходом в Алматы

В Алматы водитель внедорожника совершил смертельный наезд на пешехода, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.

Источник: Tengrinews

Инцидент произошел вечером 18 октября около 20.30 на Северном кольце. По словам очевидцев, женщина пыталась перейти дорогу в неположенном месте возле рынка «Акбулак». В это время в южном направлении двигалась Toyota Land Cruiser, водитель которого сбил пешехода.

От полученных травм она скончалась на месте. Позже выяснилось, что погибшей оказалась женщина 1974 года рождения.

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