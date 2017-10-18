В Алматы одна Toyota протаранила другую на мокрой дороге

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Вечером в среду, 18 октября, в Алматы столкнулись две легковых автомашины Toyota, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на пересечении проспекта Рыскулова с улицей Шарипова. Автомобиль Toyota Arista двигался по Рыскулова на восток. Когда машина приблизилась к улице Шарипова, с полосы встречного движения прямо перед ним выехала Toyota Windom, водитель которой двигался по Рыскулова на запад и решил повернуть налево на Шарипова, но почему-то при этом не пропустил встречный автомобиль — вероятно, надеялся успеть проскочить.

От удара Toyota Arista отлетела в столб, а Windom развернуло в обратную сторону. По словам водителя Arista, когда он вышел из машины, то увидел, что второй водитель находится практически в бессознательном состоянии. Чтобы помочь, мужчина попытался открыть дверь, но от удара ее заклинило. В итоге ее пришлось выламывать. После этого водителя Windom извлекли из автомобиля и вызвали ему «скорую».

Мужчина находился в шоковом состоянии, туго соображал. Ему дали воды, умыли, и водителю немного полегчало. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшего. В Toyota Arista никто не пострадал.