Три ребенка и пожилой мужчина пострадали в ДТП в Алматы

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 18 окт — Sputnik. Три ребенка и пожилой мужчина пострадали при столкновении двух автомобилей в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.

ДТП произошло по улице Момышулы, не доезжая «Алматы Арены». Водитель Mitsubishi Lancer, приняв решение перестроится из крайнего левого в крайний правый ряд, не убедился в безопасности маневра. Водитель ехавшего сзади автомобиля Volkswagen Golf не успел затормозить и врезался в Lancer.