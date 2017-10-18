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22:03 (мск), источник: Sputniknews.kz

Три ребенка и пожилой мужчина пострадали в ДТП в Алматы

Пассажиров двух автомобилей доставили в больницу с различными ушибами.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 18 окт — Sputnik. Три ребенка и пожилой мужчина пострадали при столкновении двух автомобилей в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.

ДТП произошло по улице Момышулы, не доезжая «Алматы Арены». Водитель Mitsubishi Lancer, приняв решение перестроится из крайнего левого в крайний правый ряд, не убедился в безопасности маневра. Водитель ехавшего сзади автомобиля Volkswagen Golf не успел затормозить и врезался в Lancer.

В результате дорожного происшествия пострадали трое детей из Mitsubishi и пожилой мужчина из Volkswagen. Все четверо госпитализированы.

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