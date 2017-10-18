В Харькове внедорожник въехал в толпу
КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Внедорожник въехал в толпу в центре Харькова, число погибших и пострадавших устанавливается, говорится в сообщении полиции Харьковской области.
КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Внедорожник въехал в толпу в центре Харькова, число погибших и пострадавших устанавливается, говорится в сообщении полиции Харьковской области.
«В центре Харькова произошло
На место происшествия выехало руководство харьковской полиции,
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