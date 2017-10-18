В Харькове внедорожник въехал в толпу

«В центре Харькова произошло дорожно-транспортное происшествие. В настоящее время количество погибших и травмированных устанавливается. Авария произошла сегодня, 18 октября, в 20.45 (совпадает с мск) на улице Сумской. По предварительным данным, внедорожник въехал в толпу людей», — говорится в сообщении на странице полиции в Facebook.