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22:08 (мск), источник: РИА Новости

В Харькове внедорожник въехал в толпу

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Внедорожник въехал в толпу в центре Харькова, число погибших и пострадавших устанавливается, говорится в сообщении полиции Харьковской области.

«В центре Харькова произошло дорожно-транспортное происшествие. В настоящее время количество погибших и травмированных устанавливается. Авария произошла сегодня, 18 октября, в 20.45 (совпадает с мск) на улице Сумской. По предварительным данным, внедорожник въехал в толпу людей», — говорится в сообщении на странице полиции в Facebook.

На место происшествия выехало руководство харьковской полиции, следственно-оперативная группа. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

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