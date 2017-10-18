Водитель и кондуктор обгорели при тушении автобуса в Жезказгане
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Водитель и кондуктор общественного транспорта получили многочисленные ожоги при тушении автобуса в Жезказгане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Водитель и кондуктор общественного транспорта получили многочисленные ожоги при тушении автобуса в Жезказгане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«ПАЗ» загорелся, когда водитель и кондуктор ремонтировали его. Причина возгорания машины неизвестна. Водитель и кондуктор 1994 и 1995 годов рождения сильно обгорели. Один из них получил обширные ожоги — у него поражено 95 процентов площади тела. У второго площадь ожогов составила 35 процентов.
«Оба пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии», — сообщили в приемном покое городской Жезказганской больницы.
К прибытию пожарных автобус полностью сгорел. Эксперты лаборатории ГУ «Служба пожаротушения и