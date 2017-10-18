Полиция назвала причину наезда автомобиля на толпу прохожих в Харькове

На перекрестке улицы Сумской и улицы Бурсацкий спуск произошло столкновение Lexus и Volkswagen Touareg. За рулем была девушка 1997 года рождения, заявил он. При этом Геращенко назвал ее «мажором». Она, «проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезалась в автомобиль Volkswagen Touareg», написал он.
По его словам, внедорожник принадлежит отцу девушки. От полученного удара машину выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов. В результате происшествия погибли шесть человек, еще пять человек пострадали, их госпитализировали. Геращенко отметил, что водители обеих машин остались живы, их повезли на освидетельствование на наличие алкогольного или наркотического опьянения.
Следствие проверяет все обстоятельства случившегося. «В ходе следствия также будут проверяться обстоятельства получения водительского удостоверения водителем Lexus», — подчеркнул советник главы МВД. Он добавил, что девушку задержат на трое суток, после суд определит для нее меру пресечения. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
В своем сообщении Геращенко также выразил соболезнования семьям погибших при ДТП.
Автомобиль врезался в толпу прохожих в Харькове ранее 18 октября. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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