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23:21 (мск), источник: РБК

Полиция назвала причину наезда автомобиля на толпу прохожих в Харькове

Въехавший в толпу в Харькове автомобиль Lexus выбросило на тротуар после того, как он столкнулся с другой машиной, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

На перекрестке улицы Сумской и улицы Бурсацкий спуск произошло столкновение Lexus и Volkswagen Touareg. За рулем была девушка 1997 года рождения, заявил он. При этом Геращенко назвал ее «мажором». Она, «проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезалась в автомобиль Volkswagen Touareg», написал он.

По его словам, внедорожник принадлежит отцу девушки. От полученного удара машину выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов. В результате происшествия погибли шесть человек, еще пять человек пострадали, их госпитализировали. Геращенко отметил, что водители обеих машин остались живы, их повезли на освидетельствование на наличие алкогольного или наркотического опьянения.

​Следствие проверяет все обстоятельства случившегося. «В ходе следствия также будут проверяться обстоятельства получения водительского удостоверения водителем Lexus», — подчеркнул советник главы МВД. Он добавил, что девушку задержат на трое суток, после суд определит для нее меру пресечения. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

В своем сообщении Геращенко также выразил соболезнования семьям погибших при ДТП.

Автомобиль врезался в толпу прохожих в Харькове ранее 18 октября. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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