Устроившему поджог Банка Франции Павленскому предъявили обвинение

Ранее сообщалось, что с Павленского сняли арест, чтобы переместить его в психиатрический стационар префектуры полиции. Соратница Павленского Оксана Шалыгина, которая также принимала участие в акции у здания Банка Франции, также была задержана и продолжает оставаться под стражей.

Свою акцию, которая привела его в итоге к задержанию, Павленский устроил в Париже в ночь на 16 октября у здания Банка Франции. Он облил окна здания горючим, а затем поджег их. Павленский и Шалыгина были задержаны у входа в банк. Смысл акции художник объяснял тем, что, по его мнению, акция в Париже должна привести к «революционному пожару» во всем мире, в том числе к «освобождению России».