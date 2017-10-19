Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в бизнес-парке в Мэриленде

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на шерифа округа Харфорд в Мэриленде.

Подозреваемым оказался 37-летний Ради Лабиб Принс, его задержали в штате Делавэр, рассказал шериф. По данным полиции, подозреваемый 18 октября открыл огонь по пяти людям в городе Эджвуд, после чего поехал в Уилмингтон в штате Делавэр. Там он выстрелил еще в одного человека, сказал шериф.