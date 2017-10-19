Финансовая пирамида рухнула на Дальнем Востоке
Судом вынесен приговор в отношении одного из руководителей финансовой пирамиды, от деятельности которой пострадало 99 человек, об этом «Deita. ru» сообщили в
Судом вынесен приговор в отношении одного из руководителей финансовой пирамиды, от деятельности которой пострадало 99 человек, об этом «Deita. ru» сообщили в
В дальневосточной столице осужден 30-летний мужчина, который в период с сентября 2014-го по март 2016 года в составе преступной группы путем обмана похитил у 99 жителей Хабаровского и Приморского краев, а также Еврейской автономии 43 миллиона рублей.
Как рассказали в
Потерпевшими по делу преимущественно были лица пенсионного возраста, доверившие свои сбережения мошенникам.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии поселении. С осужденного взыскано более 43 миллиона рублей в пользу потерпевших.
Екатерина Лапкина.