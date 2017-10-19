Финансовая пирамида рухнула на Дальнем Востоке

В дальневосточной столице осужден 30-летний мужчина, который в период с сентября 2014-го по март 2016 года в составе преступной группы путем обмана похитил у 99 жителей Хабаровского и Приморского краев, а также Еврейской автономии 43 миллиона рублей.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, осужденный совместно с преступной группой использовал зарегистрированные на третьих лиц юридические лица с различными неоднократно изменяющимися названиями, использовал методы обмана и психологического воздействия на граждан с целью убеждения их вступить и внести денежные средства в его организации. Обещая высокооплачиваемый доход, убеждал граждан вносить в фонд организаций определенные суммы денежных средств, привлекать новых членов в организацию. Кроме того, он отбирал и привлекал в созданные им организации менеджеров, которые, не подозревая о преступных намерениях подсудимого, были обязаны проводить с гражданами лекции и индивидуальные беседы и внушать им необходимость внесения денежных средств, обещая высокооплачиваемый доход. Преступник заведомо знал о невозможности возвращения гражданам внесенных денежных средств в виду неплатёжеспособности создаваемых им организаций.