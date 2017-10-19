Полиция: Возможно, пропавшая хабаровчанка с детьми прячется у знакомых

Источник: РИА "Новости"

У хабаровских полицейских проявились основания полагать, что пропавшая 13 октября женщина с детьми гостит у знакомых. Как сообщили в полиции, горожанка вместе с маленькими сыном и дочкой уже уходила из семьи и пряталась у подруг. Несмотря на это, полицейские продолжают вести ее розыск, сообщает портал «Губерния».

Ситуацию прокомментировал специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД Кирилл Блинов.

«Заявление о розыске пропавшей хабаровчанки официально никто не забирал. Поиском пропавшей женщины с детьми продолжают заниматься сотрудники специализированного подразделения. Отрабатывается круг ее знакомых, ее контакты. Однако отмечу, что есть большие основания полагать, что она находится у кого-то в гостях и по непонятным причинам не желает выходить с мужем и свекровью на связь», — рассказал Кирилл Блинов.