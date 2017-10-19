На улице Геологическая сточными водами затопило огороды

Издалека потоп выглядит как лужа после дождя. Если присмотреться — как будто забил родник из-под земли. Вот только жители боятся открывать форточки. Вода бежит больше 12 часов, ручеёк журчит, лужа всё больше и больше, водичка тёпленькая — парит. О том, что это канализация, нетрудно догадаться по запаху.



За одну ночь стоки залили ближайшие огороды. Кусты смородины, грядки — всё под водой. Вода уже попала в погреба. Люди с вечера вчерашнего дня звонят в службу 005. Им сообщили, канализация принадлежит ПСК «Союз». Эта та компания, которой руководит депутат городского совета Красноярска Юрий Туров. Вместе с местным жителем едем в ПСК «Союз» — должен же кто-то пахучий потоп прекратить. Вахтёр просит не загораживать проход и приходить завтра.



Может быть, жители Геологической и остались бы один на один с проблемой, но прямо с огородов нечистоты попадают в Бугач. Этим обстоятельством заинтересовался Росприроднадзор. «На 14 часов местного времени специалистами управления в оперативном порядке организовано рейдовое обследование. На 3 часа специалистами ПСК «Союз» организована работа по прочистке сетей. В настоящее время сброс прекращён, коллектор прочищен. Управлением Росприроднадзора выясняются обстоятельства аварии, уточняется виновник, готовится предостережение в адрес ПСК «Союз», — сообщил начальник отдела надзора Росприроднадзора по Красноярскому краю Михаил Ильяшенко.



ПСК «Союз» так и не пояснил, почему они приступили к работам спустя почти сутки после аварии. Маловероятно, что пенсионеры, чьи огороды затопило фекалиями, пойдут в суд требовать возмещения ущерба. Инспекторы Росприроднадзора выясняют, каков ущерб окружающей среде.





Евгения ПЛОТНИКОВА







