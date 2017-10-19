Землетрясение произошло в Иркутской области 19 октября
Подземные толчки ощущались в двух регионах.
Подземные толчки ощущались в двух регионах.
Подземные толчки зафиксировали сейсмологи Иркутской области 19 октября в 01:46.
Как сообщает Байкальский филиал единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в Бурятии в Джидинском районе. Здесь жители могли ощущать интенсивность толчков до 6 баллов.
В Иркутской области интенсивность толчков зафиксировалась на 3−4 баллах. Землетрясение могли ощутить жители Иркутского, Шелеховского и Слюдянского районов.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
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