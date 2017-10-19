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07:13 (мск), источник: ТАСС

Около 90 рабочих нарушили общественный порядок в поезде Нерюнгри — Новосибирск

Пьяные находились в состоянии алкогольного опьянения.

ЧИТА, 19 октября. /ТАСС/. Полиция сняла с поезда Нерюнгри — Новосибирск десять рабочих после жалобы на то, что около 90 пьяных вахтовиков нарушают общественный порядок. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

«В среду, 18 октября, в дежурную часть Забайкальского линейного управления поступила информация о том, что в пассажирском поезде сообщением Нерюнгри — Новосибирск около 90 пассажиров из числа вахтовиков, следующих от станции Тында, в нетрезвом виде нарушают общественный порядок, игнорируют требования поездной бригады и злоупотребляют спиртными напитками», — говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств происшествия в поезд сели сотрудники транспортной полиции. Кроме того, были привлечены бойцы спецподразделений Росгвардии. «Конфликтная ситуация была урегулирована, правонарушители установлены и привлечены к административной ответственности. Десять граждан по решению руководства поездной бригады были сняты с поезда и сопровождены для дальнейшего разбирательства в подразделения транспортной полиции», — добавили в ведомстве.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

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