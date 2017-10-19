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05:28 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярка отсудила у известного кафе 70 тысяч за ожоги от кальяна

Инцидент произошел в этом году на летней террасе заведения в центре города.

Жительница Красноярска через суд добилась компенсации от кафе «Крем Кофе-холл» за ожоги от раскаленных углей упавшего кальяна. Инцидент произошел в этом году на летней террасе заведения, которое находится в центре города — пр. Мира, 10.

Две девушки во время ужина решили покурить кальян. Когда кальянщик стал устанавливать его, подруги предупредили, что их стол неустойчив. Как только мужчина повесил трубку кальяна на крючок, конструкция начала падать, и хотя он удержал от падения сам кальян, из него высыпались угли. Они попали на одну из девушек — она получила термические ожоги II-III степени на бедре. Следующие 14 дней девушка провела на больничном.

Центральный районный суд Красноярска постановил взыскать с ООО «Крем» и индивидуального предпринимателя, оказывающего в заведении услуги по организации досуга, в пользу пострадавшей по 4,4 тыс. рублей убытков, по 20 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также по 12,2 тыс. рублей штрафа за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке. Всего — 73, 2 тыс. рублей.

«Компания и предприниматель обжаловали судебное решение. Каждый из них считал, что за причинный истице вред должен отвечать другой ответчик. Проверив материалы дела и решение суда первой инстанции, Красноярский краевой суд признал судебное решение законным и обоснованным и оставил его без изменения», — рассказала пресс-секретарь суда Наталья Мишанина.

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