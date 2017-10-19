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08:55 (мск), источник: АиФ Прикамье

В одном из коттеджей посёлка Полазна произошёл крупный пожар

Сгорели комнаты и кровля, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

В посёлке Полазна произошёл крупный пожар в коттедже. Сгорели комнаты и кровля, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что сообщение о возгорании жилого дома в посёлке Полазна поступило вечером 18 октября. Исходя из обстановки, руководитель тушения пожара принял решение присвоить ему повышенный уровень сложности — это было необходимо для привлечения дополнительных сил, чтобы не дать огню перекинуться на другие дома. На месте работали также сотрудники полиции, врачи скорой помощи, работники электрических сетей.

Пожарные потушили пламя через полчаса, на полную ликвидацию пожара понадобилось больше часа. Пострадавших нет. Однако огонь захватил комнаты и кровлю на площади 300 квадратных метров. По факту пожара проводится проверка, сотрудники МЧС устанавливают причины возгорания.

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