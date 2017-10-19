В одном из коттеджей посёлка Полазна произошёл крупный пожар

В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что сообщение о возгорании жилого дома в посёлке Полазна поступило вечером 18 октября. Исходя из обстановки, руководитель тушения пожара принял решение присвоить ему повышенный уровень сложности — это было необходимо для привлечения дополнительных сил, чтобы не дать огню перекинуться на другие дома. На месте работали также сотрудники полиции, врачи скорой помощи, работники электрических сетей.