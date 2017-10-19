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06:03 (мск), источник: Интерфакс

Суд в Новосибирске признал экс-губернатора Юрченко виновным

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Центральный районный суд Новосибирска в четверг оглашает обвинительный приговор бывшему губернатору Василию Юрченко, обвиняемому в превышении полномочий, сообщил корреспондент «Интерфакса» из суда.

Оглашение приговора продолжается в настоящее время.

«Суд посчитал вину Юрченко установленной», — сказала судья Алла Веселых.

Как сообщалось, в ходе прений сторон гособвинитель попросил суд назначить Юрченко наказание в виде четырех лет лишения свободы. Обвинение считает доказанной вину В. Юрченко в инкриминируемом ему преступлении, поскольку тот совершил действия, явно выходящие за пределы его должностных полномочий, повлекшие существенное нарушение прав и свобод граждан и организаций.

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Экс-губернатор Юрченко не признал свою вину в суде

При этом обвинение снизило сумму причиненного ОАО «Газтранском» ущерба, нанесение которого вменяется в вину Юрченко, с 17,7 млн рублей до 14 млн рублей.

Защитник попросил суд оправдать Юрченко за отсутствием состава преступления, подчеркнув, что отмена аукциона, которую ему инкриминируют, позволила избежать нанесения «многомиллионного вреда» бюджету области.

По версии следствия, в 2010 году в результате действий занимавшего в тот момент пост первого вице-губернатора Юрченко, выходящих за пределы его должностных полномочий, были существенно нарушены права и законные интересы физических и юридических лиц. Это, в частности, выразилось в отмене аукциона по приобретению объекта недвижимости (земельного участка) в центре Новосибирске и дальнейшей адресной продаже участка коммерческой организации по заниженной цене.

Предполагалось, что на этом участке, где до середины 2000-х гг. находилось лечебное учреждение, будет построена гостиница, однако и по настоящее время на этом месте ничего не возведено.

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В результате этих действий, считает следствие, был причинен существенный вред ОАО «Газтранском» (100% акций которого находилось в собственности региона) в виде недополученного дохода.

В сентябре 2014 года Юрченко было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Суд начался в декабре 2015 года.

Еще одно дело о превышении должностных полномочий экс-губернатором в связи с переводом земельного участка, находившегося в собственности РФ, из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения было прекращено за отсутствием состава преступления.

Ранее Юрченко сообщал агентству, что обвинение по этому делу ему так и не было предъявлено.

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