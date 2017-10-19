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06:24 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярске загорелся колледж предпринимательства

КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Колледж предпринимательства загорелся в Красноярске, из здания были эвакуированы 450 человек, сообщает утром в четверг управление МЧС по Красноярскому краю.

Источник: РИА Новости

«Произошло загорание в Красноярском колледже отраслевых технологий и предпринимательства. Проведена эвакуация 450 человек, из них 150 человек персонала», — говорится в сообщении.

На тушение пожара от МЧС России привлечены 36 человек и 12 единиц техники.

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