В Красноярске загорелся колледж предпринимательства
КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Колледж предпринимательства загорелся в Красноярске, из здания были эвакуированы 450 человек, сообщает утром в четверг управление МЧС по Красноярскому краю.
КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Колледж предпринимательства загорелся в Красноярске, из здания были эвакуированы 450 человек, сообщает утром в четверг управление МЧС по Красноярскому краю.
«Произошло загорание в Красноярском колледже отраслевых технологий и предпринимательства. Проведена эвакуация 450 человек, из них 150 человек персонала», — говорится в сообщении.
На тушение пожара от МЧС России привлечены 36 человек и 12 единиц техники.