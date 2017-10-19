На пустой дороге под Ачинском столкнулись три автомобиля

Возле города Ачинска Красноярского края произошло ДТП. Как рассказали очевидцы, авария случилась около 7:30 на выезде из города, около аэропорта Ачинска. По словам свидетелей, в ДТП столкнулись три автомобиля, один человек погиб.

Отмечается, что дорога, на которой произошла авария, была пустая и сухая.

В ГИБДД сообщили, что к ним поступило сообщение об аварии, однако подробностей произошедшего пока нет. На месте работают сотрудники полиции, выясняя все обстоятельства ДТП.