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06:28 (мск), источник: Newslab.ru

На пустой дороге под Ачинском столкнулись три автомобиля

На месте работают сотрудники полиции.

Возле города Ачинска Красноярского края произошло ДТП. Как рассказали очевидцы, авария случилась около 7:30 на выезде из города, около аэропорта Ачинска. По словам свидетелей, в ДТП столкнулись три автомобиля, один человек погиб.

Отмечается, что дорога, на которой произошла авария, была пустая и сухая.

В ГИБДД сообщили, что к ним поступило сообщение об аварии, однако подробностей произошедшего пока нет. На месте работают сотрудники полиции, выясняя все обстоятельства ДТП.

Подробности произошедшего обещали сообщить позже.

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