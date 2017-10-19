Сгоревший нелегальный дом престарелых в Иркутске работал всего две недели
Организация начало осуществлять деятельность со 2 октября.
Организация начало осуществлять деятельность со 2 октября.
Нелегальный дом престарелых в Иркутске, в котором произошел пожар, работал всего две недели. Известно, что организация было открыто 2 октября. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Напомним, 18 октября от дежурного ОП-6 МУ МВД России «Иркутское» поступило сообщение о пожаре в доме престарелых, расположенном на улице Курортной в областном центре. На место происшествия выехала
В момент возгорания в доме находилось 15 человек — 12 пожилых людей и три человека обслуживающего персонала. С отравлением угарным газом в медучреждение обратилось 12 человек, четыре из которых находятся в реанимации.
Дом престарелых был организован «Фондом паллиативной помощи им Св. Милицы». В настоящее время следствием проверяется законность размещения пенсионеров в данном здании.
Следственным отделом по Куйбышевскому району Иркутска СУ СКР по Иркутской области начата доследственная проверка по факту пожара в нелегальном доме престарелых. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию, опросили потерпевших и очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также возбуждено уголовное дело по факту пожара в нелегальном доме престарелых за указание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По информации Минсоцразвития, родственники забрали часть пенсионеров, которые проживали в сгоревшем нелегальном доме престарелых в Иркутске. Кроме того, соцработники направлены к пожилым людям, которые в настоящее время находятся в медучреждениях.