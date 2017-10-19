Сгоревший нелегальный дом престарелых в Иркутске работал всего две недели

Источник: IrkutskMedia.ru

Нелегальный дом престарелых в Иркутске, в котором произошел пожар, работал всего две недели. Известно, что организация было открыто 2 октября. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Напомним, 18 октября от дежурного ОП-6 МУ МВД России «Иркутское» поступило сообщение о пожаре в доме престарелых, расположенном на улице Курортной в областном центре. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. «По предварительным данным, 18 октября около 05.00 в здании произошло возгорание сушильной камеры, после чего пожар распространился на жилой дом. 13 пожилых людей были эвакуированы», — отметили в ведомстве.

В момент возгорания в доме находилось 15 человек — 12 пожилых людей и три человека обслуживающего персонала. С отравлением угарным газом в медучреждение обратилось 12 человек, четыре из которых находятся в реанимации.

Дом престарелых был организован «Фондом паллиативной помощи им Св. Милицы». В настоящее время следствием проверяется законность размещения пенсионеров в данном здании.

Следственным отделом по Куйбышевскому району Иркутска СУ СКР по Иркутской области начата доследственная проверка по факту пожара в нелегальном доме престарелых. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию, опросили потерпевших и очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также возбуждено уголовное дело по факту пожара в нелегальном доме престарелых за указание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.