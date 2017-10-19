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11:38 (мск), источник: Newslab.ru

Милиционер в отставке задержал поджигателя машины автоледи

Инцидент произошел минувшей ночью в городе Канске.

Житель Канска помог полицейским задержать подозреваемого в поджоге автомобиля «Ока». Преступником оказался бывший муж владелицы машины, а поймал его 45-летний офицер милиции в отставке Сергей Хотько.

Все произошло минувшей ночью во дворе одного из домов города Канска. Используя легковоспламеняющуюся жидкость, злоумышленник поджег салон машины. Случайным очевидцем происшествия стал житель Канска — офицер милиции в отставке. Он вышел покурить на балкон и увидел огонь. Мужчина выбежал на улицу, схватил злоумышленника и удерживал его до прибытия полицейских.

Поджигателем оказался 35-летний бывший супруг автовладелицы. По предварительным данным, он пошел на преступление из мести — известно, что у бывших супругов сложились плохие отношения.

«В настоящее время полицейские проверяют ранее судимого мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. За умышленное уничтожение имущества ему грозит до 5 лет колонии.

Руководство полиции рассматривает вопрос о поощрении офицера милиции в отставке за проявленную самоотверженность.

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