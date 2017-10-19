За аферу с зарплатой рабочих в Братске осудили финансиста
За аферу с зарплатой рабочих осудили финансиста в Братске.
За аферу с зарплатой рабочих осудили финансиста в Братске.
Братский городской суд приговорил 32-летнего бывшего финансиста предприятия к двум годам лишения свободы условно за аферу с зарплатой рабочих. Как сообщает 19 октября 2017 года
Когда обман раскрылся, предприятие направило заявление в полицию. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «мошенничество». Обвиняемый свою вину признал полностью, активно содействовал следствию, по собственной инициативе возместил предприятию причинённый ущерб. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался, в содеянном раскаялся.