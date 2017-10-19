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07:32 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Серове грузовик сбил двух пешеходов

На неосвещенной «зебре».

В Серове под колесами грузовика погибли пешеходы. Авария произошла вечером 18 октября на перекрестке вблизи ТЦ «Галерея». Информацию об этом выложили в социальных сетях очевидцы.

Количество пострадавших в комментариях разниться. Изначально сообщалось о трех погибших: мужчине и женщине с ребенком. После свидетели трагедии уточнили, что погибли две женщины, передает «Уралинформбюро».

«Насмерть, у женщины нет головы, остальных просто раздавило, там настоящий фарш», — пишут в комментариях (орфография и пунктуация автора — прим.ред.). Отмечается, что погибшие переходили проезжую часть по «зебре», но на данном участке дороги нет освещения.

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области, погибли две женщины — 24 и 45 лет. Они переходили дорогу по «зебре», когда их сбил 54-летний водитель МАЗа. Водитель пояснил, что пешеходов не заметил.

Освещение в месте ДТП на тот момент уже было включено.

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