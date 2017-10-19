СК займется сиделкой, изводившей голодом и червями инвалида в Челябинске
Проверка взята на контроль руководством Следственного управления.
Проверка взята на контроль руководством Следственного управления.
Следственный комитет начал проверку по факту неоказания помощи
«С учетом обстоятельств произошедшего материалы по данному факту были переданы по инициативе следственных органов МВД в СК для проведения процессуальной проверки, которая взята на контроль руководителем СУ СКР по Челябинской области Денисом Чернятьевым», — рассказал официальный представитель южнуоральского СК Владимир Шишков.
Напомним, 60-летняя одинокая
Пожилую женщину нашли общественники с ожогами на голом грязном полу в квартире в антисанитарных условиях. На теле были черви и пролежни, форточка была открыта. Связи с пенсионеркой не было около трех недель. Кто ошпарил ее кипятком, инвалид сказать не может.
Активисты ЧОРО «Союз Добровольцев России» считают, что пенсионерка стала жертвой мошенницы, которая таким образом отбирает квартиры у инвалидов. Общественники написали заявления в полицию и прокуратуру.