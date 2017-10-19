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07:24 (мск), источник: dostup1.ru

СК займется сиделкой, изводившей голодом и червями инвалида в Челябинске

Проверка взята на контроль руководством Следственного управления.

Следственный комитет начал проверку по факту неоказания помощи женщине-инвалиду, квартира которой после смерти переходит к ее сиделке, — немощная челябинка более недели пролежала с ожогами на грязном полу без еды и воды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«С учетом обстоятельств произошедшего материалы по данному факту были переданы по инициативе следственных органов МВД в СК для проведения процессуальной проверки, которая взята на контроль руководителем СУ СКР по Челябинской области Денисом Чернятьевым», — рассказал официальный представитель южнуоральского СК Владимир Шишков.

Напомним, 60-летняя одинокая челябинка-инвалид подписала договор ренты с бывшей сотрудницей соцзащиты, которая пообещала заботиться о пенсионерке до конца ее жизни. За кормление, уборку и уход сиделка должна была получить квартиру больной. Однако все пошло не так, как планировалось. Вместо того, чтобы обеспечить пенсионерке уютную старость, «опекунша» решила побыстрее отправить инвалида на тот свет.

Пожилую женщину нашли общественники с ожогами на голом грязном полу в квартире в антисанитарных условиях. На теле были черви и пролежни, форточка была открыта. Связи с пенсионеркой не было около трех недель. Кто ошпарил ее кипятком, инвалид сказать не может.

Активисты ЧОРО «Союз Добровольцев России» считают, что пенсионерка стала жертвой мошенницы, которая таким образом отбирает квартиры у инвалидов. Общественники написали заявления в полицию и прокуратуру.

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