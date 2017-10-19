В Омске кондуктор автобуса требовала со школьницы 22 рубля за проезд, а потом выгнала ее в темноту — соцсети
Даже удостоверение школьника не помогло семикласснице купить билет за 16 рублей.
Даже удостоверение школьника не помогло семикласснице купить билет за 16 рублей.
Об очередном противостоянии между кондуктором и пассажиром рассказала омская школьница Саша Соколовская. По словам ученицы, вечером в среду, 18 октября, на остановке «ДК им. Малунцева» она села в автобус № 14. Передав 16 рублей за проезд, школьница услышала, что заплатить нужно 22.
Когда девочка предъявила школьное удостоверение, у кондуктора возник вопрос — в каком классе учится ребенок. Узнав, что подросток ходит в 7 класс, кондуктор снова запросила 22 рубля, так как девочка — старшеклассница. Только вот у ребенка с собой было ровно 16 рублей, и тогда кондуктор выпроводила ее из автобуса.
«Пришлось мне по холоду и темноте топать домой довольно долго. И вот в слезах домой пришла», — рассказала Саша Соколовская в соцсетях.
Пост вызвал шквал комментариев. Большинство омичей единогласно осудили кондуктора, поздним вечером высадившего ребенка из автобуса. Позднее автор сообщения отметила в комментариях, что в салоне автобуса было много пассажиров, однако заступаться за девочку никто не стал.