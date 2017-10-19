Автобус сгорел дотла в Жезказгане: обгорели водитель и кондуктор

Источник: Tengrinews

По словам очевидцев, возгорание автобуса произошло вечером в районе больничного комплекса. Сообщение о горение городского маршрутного автобуса марки «ПАЗ» поступило в службу пожаротушения в 19.19.

В момент возгорания автобус следовал без пассажиров по улице Алашахана. В результате пожара с ожогами были госпитализированы в больницу Жезказгана водитель 1995 года рождения и кондуктор 1994 года рождения. Пожар ликвидирован в 19.40. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

«В ликвидации пожара были задействованы 11 человек личного состава и три единицы техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области», — сообщили в пресс-службе ДЧС области.

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