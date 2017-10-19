Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Путин предложил россиянам платить за медицину
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Татьяна Навка показала редкое фото с мужем
Политическое кредо Ксении СобчакТак говорила потенциальный кандидат в президенты России.
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Марьянов лечил алкоголизм по "особому" методу - СМИ
Миддлтон подчеркнула округлившийся живот платьем
Татьяна Навка показала редкое фото с мужем
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
"Много боли нанесла мне": Джигарханян о молодой жене
Стало известно, от чего лечился Марьянов - СМИ
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
12Какой была Аляска, когда ее продавали
07:46 (мск), источник: Tengrinews

Автобус сгорел дотла в Жезказгане: обгорели водитель и кондуктор

Пострадавшие мужчины получили сильные ожоги, их госпитализировали в местную больницу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По словам очевидцев, возгорание автобуса произошло вечером в районе больничного комплекса. Сообщение о горение городского маршрутного автобуса марки «ПАЗ» поступило в службу пожаротушения в 19.19.

В момент возгорания автобус следовал без пассажиров по улице Алашахана. В результате пожара с ожогами были госпитализированы в больницу Жезказгана водитель 1995 года рождения и кондуктор 1994 года рождения. Пожар ликвидирован в 19.40. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

«В ликвидации пожара были задействованы 11 человек личного состава и три единицы техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области», — сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Американка весом в 147 килограммов задушила девятилетнюю сестру, сев на нее
Белый дом: власти Сирии пытаются помешать освобождению Ракки
Сенат Канады объявил о вступлении в силу «закона Магнитского»
Игорь Акинфеев продлил антирекордную серию в Лиге чемпионов
КНДР пригрозила нанести по США «невероятный» удар
Зюганов высказался о выдвижении Собчак в президенты
Суд признал виновным экс-губернатора Новосибирска
Полиция назвала причину наезда автомобиля на прохожих в Харькове
Спорт
ЦСКА проиграл «Базелю» без единого удара в створ Вице-чемпионы России не сумели последовать примеру «Спартака» и свой второй домашний матч в рамках группового турнира по делу проиграли
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь