Автобус сгорел дотла в Жезказгане: обгорели водитель и кондуктор
Пострадавшие мужчины получили сильные ожоги, их госпитализировали в местную больницу, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Пострадавшие мужчины получили сильные ожоги, их госпитализировали в местную больницу, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам очевидцев, возгорание автобуса произошло вечером в районе больничного комплекса. Сообщение о горение городского маршрутного автобуса марки «ПАЗ» поступило в службу пожаротушения в 19.19.
В момент возгорания автобус следовал без пассажиров по улице Алашахана. В результате пожара с ожогами были госпитализированы в больницу Жезказгана водитель 1995 года рождения и кондуктор 1994 года рождения. Пожар ликвидирован в 19.40. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.
«В ликвидации пожара были задействованы 11 человек личного состава и три единицы техники Службы пожаротушения и