Источник: задержан бывший замгубернатора Мурманской области

«Бывший чиновник подозревается в растрате бюджетных средств», — сказал собеседник. По его данным, операцию проводили силовики из Москвы, куда и направлен задержанный. Решается вопрос о его аресте.

По информации собеседника, дело касается хищения средств, выделяемых на нужды регионального правительства. О нарушениях стало известно летом, когда были задержаны руководители ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» Эдуард Никрашевский и Георгий Благодельский.