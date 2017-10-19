Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
СК о деле «пьяного мальчика»: спирт в крови появился после смерти
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Татьяна Навка показала редкое фото с мужем
Политическое кредо Ксении СобчакТак говорила потенциальный кандидат в президенты России.
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Юлия Липницкая рассказала о своей новой карьере - СМИ
СМИ: Маша Распутина подает в суд на «Первый канал»
Татьяна Навка показала редкое фото с мужем
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
"Много боли нанесла мне": Джигарханян о молодой жене
Стало известно, от чего лечился Марьянов - СМИ
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
12Какой была Аляска, когда ее продавали
08:09 (мск), источник: ТАСС

Источник: задержан бывший замгубернатора Мурманской области

МУРМАНСК, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Мурманске одного из бывших заместителей губернатора области. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«Бывший чиновник подозревается в растрате бюджетных средств», — сказал собеседник. По его данным, операцию проводили силовики из Москвы, куда и направлен задержанный. Решается вопрос о его аресте.

По информации собеседника, дело касается хищения средств, выделяемых на нужды регионального правительства. О нарушениях стало известно летом, когда были задержаны руководители ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» Эдуард Никрашевский и Георгий Благодельский.

Это уже не первый коррупционный скандал в правительстве региона. Ранее в этом году под следствием оказалась министр природных ресурсов области, которую подозревают в использовании земель лесного фонда под строительство дачи.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
Комиссия парламента Бразилии проголосовала против предъявления обвинений президенту
Белый дом: власти Сирии пытаются помешать освобождению Ракки
Сенат Канады объявил о вступлении в силу «закона Магнитского»
Игорь Акинфеев продлил антирекордную серию в Лиге чемпионов
КНДР пригрозила нанести по США «невероятный» удар
Зюганов высказался о выдвижении Собчак в президенты
Суд признал виновным экс-губернатора Новосибирска
Полиция назвала причину наезда автомобиля на прохожих в Харькове
Спорт
ЦСКА проиграл «Базелю» без единого удара в створ Вице-чемпионы России не сумели последовать примеру «Спартака» и свой второй домашний матч в рамках группового турнира по делу проиграли
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
За три года цены на дачи просели на четверть
Элитная недвижимость будет доступнее благодаря субсидируемой ипотеке
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь