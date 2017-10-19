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07:51 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье вынесли приговор банде наркодилеров

Организатор отправится в колонию на 22 года.

В Березниках вынесли приговор участникам и организатору преступного сообщества, которое специализировалось на сбыте героина.

37-летний уроженец Таджикистана организовал сообщество, которое состояло из трёх групп.

«Противоправная деятельность велась по чётко выстроенной иерархии и распределению обязанностей. В регион поставлялись крупные партии героина, затем расфасовывались на мелкие части и передавались нижним звеньям для реализации. Каждая группа отвечала за определённую территорию, запрещенные вещества распространялись в Березниках, Александровске и Горнозаводске», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Уголовное дело расследовали в ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю. Полицейские пресекли деятельность банды в январе 2016 года. Во время обысков обнаружено и изъято свыше 13,5 кг героина.

Обвиненение членам банды предъявили по нескольким статьям.

Суд признал всех виновными. Участников сообщества приговорили к лишению свободы на срок от 12,5 до 17 лет и значительным штрафам. Организатору назначили 22 года колонии особого режима и штраф 1 миллион рублей.

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