В Прикамье вынесли приговор банде наркодилеров
Организатор отправится в колонию на 22 года.
Организатор отправится в колонию на 22 года.
В Березниках вынесли приговор участникам и организатору преступного сообщества, которое специализировалось на сбыте героина.
37-летний уроженец Таджикистана организовал сообщество, которое состояло из трёх групп.
«Противоправная деятельность велась по чётко выстроенной иерархии и распределению обязанностей. В регион поставлялись крупные партии героина, затем расфасовывались на мелкие части и передавались нижним звеньям для реализации. Каждая группа отвечала за определённую территорию, запрещенные вещества распространялись в Березниках, Александровске и Горнозаводске», — рассказали в
Уголовное дело расследовали в ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю. Полицейские пресекли деятельность банды в январе 2016 года. Во время обысков обнаружено и изъято свыше 13,5 кг героина.
Обвиненение членам банды предъявили по нескольким статьям.
Суд признал всех виновными. Участников сообщества приговорили к лишению свободы на срок от 12,5 до 17 лет и значительным штрафам. Организатору назначили 22 года колонии особого режима и штраф 1 миллион рублей.