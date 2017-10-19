В Прикамье вынесли приговор банде наркодилеров

В Березниках вынесли приговор участникам и организатору преступного сообщества, которое специализировалось на сбыте героина.

37-летний уроженец Таджикистана организовал сообщество, которое состояло из трёх групп.

«Противоправная деятельность велась по чётко выстроенной иерархии и распределению обязанностей. В регион поставлялись крупные партии героина, затем расфасовывались на мелкие части и передавались нижним звеньям для реализации. Каждая группа отвечала за определённую территорию, запрещенные вещества распространялись в Березниках, Александровске и Горнозаводске», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Уголовное дело расследовали в ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю. Полицейские пресекли деятельность банды в январе 2016 года. Во время обысков обнаружено и изъято свыше 13,5 кг героина.

Обвиненение членам банды предъявили по нескольким статьям.