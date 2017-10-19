Самолёт до Москвы задержался в Омске на 26 часов после столкновения с птицей

Омский аэропорт объяснил, почему больше чем на сутки задержался рейс № 1639 до московского аэропорта Шереметьево. Вина лежит на птице.

Утром во вторник 17 октября в Омске приземлился самолёт «Аэрофлота», прибывший из Москвы. Когда он катился по взлётно-посадочной полосе, в него врезалась птица. Технический персонал «Аэрофлота» принял решение задержать самолёт и осмотреть его. Специалисты сутки проверяли, нет ли на лайнере повреждений. К счастью, воздушное судно оказалось в полном порядке.

В обратный путь из Омска в Шереметьево самолёт отправился 18 октября в 09:57. Время задержки рейса составило 25 часов 49 минут. Пассажиры в это время находились в гостинице. Авиаслужбы обеспечили их питанием и прохладительными напитками.