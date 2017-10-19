Самолёт до Москвы задержался в Омске на 26 часов после столкновения с птицей
В течение суток специалисты проверяли, не повредило ли авиалайнер пернатое создание.
В течение суток специалисты проверяли, не повредило ли авиалайнер пернатое создание.
Омский аэропорт объяснил, почему больше чем на сутки задержался рейс № 1639 до московского аэропорта Шереметьево. Вина лежит на птице.
Утром во вторник 17 октября в Омске приземлился самолёт «Аэрофлота», прибывший из Москвы. Когда он катился по
В обратный путь из Омска в Шереметьево самолёт отправился 18 октября в 09:57. Время задержки рейса составило 25 часов 49 минут. Пассажиры в это время находились в гостинице. Авиаслужбы обеспечили их питанием и прохладительными напитками.
Судьбу птицы аэропорт не уточнил. Но, как правило, пернатые в таких случаях погибают.